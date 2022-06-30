На полях саммита НАТО в Мадриде состоялась встреча президента Турции с премьером Испании
17:33, 30 Июнь 2022
В столице Испании завершилась встреча президента Турции Реджепп Тайипа Эрдогана и премьер-министра Испании Педро Санчеса.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Anadolu, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также деятельности НАТО и текущей ситуации в международных отношениях.
Встреча на полях саммита глав государств и правительств стран-участниц НАТО прошла в конгресс-центре IFEMA в закрытом для прессы режиме.
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