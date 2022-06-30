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Президент Армении Ваагн Хачатурян принял губернатора Сюника Роберта Гукасяна

Президент Армении Ваагн Хачатурян принял губернатора Сюника Роберта Гукасяна

Президент Республики Армении Ваагн Хачатурян принял сегодня губернатора Сюника Роберта Гукасяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян поздравил губернатора с вступлением в должность и пожелал ему плодотворной работы.

Роберт Гукасян представил президенту общую ситуацию в области, а также реализуемые в настоящее время в Сюнике многопрофильные отраслевые программы. Губернатор представил подробную информацию о ходе реализации совместных с Всеармянским фондом «Айастан» инициатив и утвержденных программ, направленных на улучшение жизни жителей Сюника.

На встрече присутствовал также директор Всеармянского фонда «Айастан» Айкак Аршамян.


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