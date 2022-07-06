С рабочим визитом в Армению прибудет секретарь Верховного совета Совета безопасности Ирана Али Шамхани
09:49, 6 Июль 2022
ЕРЕВАН, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Секретарь Верховного совета Совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани прибудет в Армению 7 июля по приглашению секретаря Совета безопасности Армена Григоряна.
Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате Совета безопасности РА, отметив, что в рамках рабочего визита планируется встреча с премьер-министром РА Николом Пашиняном, а также рабочие переговоры между секретарями Совбезов двух стран.
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