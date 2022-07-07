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В Армению прибыл секретарь Совета безопасности Ирана Али Шамхани

В Армению прибыл секретарь Совета безопасности Ирана Али Шамхани
ЕРЕВАН, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 7 июля в Армению прибыла делегация во главе с секретарем Верховного совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани.

Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате Совета безопасности РА. Секретарь Совета Министров Армен Григорян встретил коллегу в ереванском международном аэропорту «Звартноц».

 


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