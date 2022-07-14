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Мгер Григорян и спецпредставитель ЕС обсудили вопросы регионального развития событий

Мгер Григорян и спецпредставитель ЕС обсудили вопросы регионального развития событий
ЕРЕВАН, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Вице-премьер Мгер Григорян принял специального представителя ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаара. Во встрече также приняла участие глава делегации Европейского Союза в Армении, посол Андреа Викторин. Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате вице-премьер-министра РА Мгера Григоряна.

В ходе встречи обсуждались региональные события, также состоялся обмен мыслями о текущих вызовах и возможностях противодействия им.
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