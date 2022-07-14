Указом президента Республики Армения Эдвард Асрян назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

«На основании предложения премьер-министра, в соответствии с ч. 3 ст. 155 Конституции, а также ч. 1 ст. 35 и ч. 1 ст. 36 закона «О военной службе и статусе военнослужащих» назначить Эдварда Асряна начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения сроком на пять лет», - говорится в указе президента.