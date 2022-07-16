Обсуждены возможности импорта нефтепродуктов из Казахстана в Армению

Министр территориального управления и инфраструктуры РА Гнел Саносян в ходе рабочего визита в Республику Казахстан встретился в Нур-Султане с министром энергетики Казахстана Болатом Акчулаковым.

Как передает Арменпресс, в сообщении Министерства территориального управления и инфраструктур РА сказано, что были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области энергетики — в частности, возможности и условия импорта армянских нефтепродуктов из Казахстана в рамках Соглашения между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Казахстан «О торгово-экономическом сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Республику Армения».

Обсуждались также вопросы обмена обоюдно успешным опытом в области возобновляемых источников энергии и энергорентабельности.

Отмечено хорошее сотрудничество двух стран в сфере энергетики в различных форматах, в том числе по формированию общих рынков газа и электроэнергии ЕАЭС, в рамках Электроэнергетического совета СНГ, а также по другим направлениям.