Премьер-министру РА представлен проект строительства «Сквера жизни», посвященного памяти жертв всех арцахских войн
15:07, 18 Июль 2022
ЕРЕВАН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В рамках консультации, проведенной под руководством премьер-министра Никола Пашиняна, в Ереванском ботаническом саду обсудили строительство «Сквера жизни», посвященного памяти мучеников всех арцахских войн.
Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, премьер-министру представили проект строительства "Сквера жизни", архитектурные решения и схему функционального зонирования. Отмечалось, что площадь проекта составляет около 35 гектаров, на нем запланированы прогулочно-рекреационные зоны, аллеи, велосипедные дорожки, ступенчатый каскад, а вершина станет участком, символизирующим жизнь героев-мучеников за Родину. Для обслуживания всего ботанического сада будет построена совершенно новая система орошения.
На консультации обсуждались вопросы, связанные с реализацией проекта. Были затронуты инфраструктурные решения, организация и доступность маршрутов движения, обустройство среды, густота деревьев и биоразнообразие и другие темы. Был представлен ряд предложений и замечаний.
Обсуждался и вопрос благоустройства Ботанического сада. В данном контексте Глава Правительства предложил начать работы по строительству «Сквера жизни» и параллельно разработать план развития Ботанического сада как взаимодополняющие и продолжающиеся проекты.
Премьер-министр еще раз подчеркнул, что цель «Сквера жизни» – ценить жизнь, символизировать присутствие мучеников всех Арцахских войн, и архитектурные решения должны полностью основываться на этой логике. Никол Пашинян отметил, что на территории самого парка должна быть исключена любая коммерческая деятельность.
Премьер-министр Пашинян поручил начать работы, приняв к сведению обсужденные предложения и идеи.
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