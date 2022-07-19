Путин на встрече с Раиси высоко оценил развитие российско-иранских отношений

В Тегеране состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, Путин отметил, что двусторонние отношения развиваются хорошими темпами.

“Мы можем похвастаться рекордными цифрами с точки зрения роста товарооборота. Мы укрепляем наше взаимодействие по вопросам международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского конфликта”, - отметил президент РФ.

Президент ИРИ отметил, что у обеих сторон есть необходимая политическая воля развивать отношения и вывести их на практическую область.

“Я очень надеюсь на то, что Ваш официальный визит в Исламскую Республику Иран станет таким же поворотным этапом в том, что касается повышения отношений по вопросам региональной, а также международной повестки дня”, - отметил Раиси.