Армения не имеет территориальных претензий к своим соседям: Ален Симонян
14:00, 20 Июль 2022
ЕРЕВАН, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 20 июля Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян принял делегацию во главе с вице-президентом Бундестага Германии Катрин Геринг-Экхардт. Стороны особо подчеркнули стабильное развитие дружественных отношений между Арменией и Германией и углубление межпарламентского сотрудничества.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и коммуникациям НС РА, в ходе беседы в центре внимания была подчеркнута необходимость многоуровневого парламентского сотрудничества и совместных проектов между НС и Бундестагом. «Германия является крупнейшим торгово-экономическим партнером Армении среди стран ЕС. Мы также высоко ценим содействие Германии демократической повестке Армении», - сказал Ален Симонян.
На встрече обсуждались вопросы, связанные с послевоенной обстановкой, установлением прочного мира в регионе. Спикер НС отметил, что Армения продвигает повестку открытия эры мира в регионе и прилагает усилия для разблокирования региональных инфраструктур и транспортных путей, а также демаркации границ и обеспечения безопасности границ. Он подчеркнул, что Армения не имеет территориальных претензий к своим соседям.
Немецкий партнер сообщил, что внимательно следит за событиями, происходящими в регионе, и выразил уверенность в том, что эффективным способом разрешения конфликтов являются мирные переговоры.
На встрече также обсуждались организация знаменитых христианских молитвенных завтраков (Christian Prayer Breakfast), которые являются частью богатой парламентской традиции Германии, а также практические вопросы, связанные с возобновляемыми источниками энергии.
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