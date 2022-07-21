Корреспондент издания «China Daily» будущее СМИ и социальных сетей видит в их пропорциональном развитии

Янг Ран, корреспондент международного отдела авторитетного китайского издания «China Daily», видит будущее классической журналистики и социальных сетей в их сбалансированном развитии.

Как сообщает «Арменпресс», с лекцией для журналистов, участвующих в программе, организованной китайским Международным медиа-центром, выступила корреспондент международного отдела издания «China Daily» Янг Ран, которая коснувшись китайских социальных платформ, отметила, что они имеют два основных направления, это - способы развлечения и развития.

Основные темы китайских социальных платформ - культурные особенности и актуальные тенденции. Именно социальные платформы, в основном, транслируют общественное мнение по тому или иному вопросу.

«Сейчас перед традиционными медиа стоит серьезная проблема, как сохранить баланс между традиционными медиа и социальными платформами. Будущее традиционных медиа и социальных сетей в их совместном, сбалансированном развитии», - отметила Янг Ран.

В результате исследования Китайского информационного центра стало ясно, что по состоянию на 2021 год, в Китае к интернету подключены 1,32 миллиарда человек. 90,5 % интернет-пользователей в основном пользуются социальными платформами, где публикуются короткие видеоролики.

В настоящее время в Китае самыми популярными являются социальные платформы, считающиеся развлекательными. Они превосходят даже китайский Wechat, который очень популярен в стране.

Wechat - социальная платформа, которая предназначена не только для сообщений. Она служит и для платежей и других приложений.

В Китае есть и китайские версии YouTube, Twitter и Facebook.

Варвара Айрапетян