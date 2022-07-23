Премьер-министр Пашинян направил поздравительное послание президенту Египта

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Арабской Республики Египет Абделю Фаттаху ас-Сиси по случаю 70-летия Революции. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Многоуважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с 70-летием Революции.

Мы можем с гордостью констатировать, что отношения между Арменией и Египтом выделяются дружбой, основанной на тесных исторических связях и большом потенциале развития. Уверен, что благодаря совместной работе мы поднимем армяно-египетские отношения на новый уровень, расширив повестку двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Армения очень заинтересована в стабильности Ближнего Востока и высоко оценивает позитивную роль Египта в укреплении безопасности региона и борьбе с терроризмом.

Желаю Вам здоровья и новых успехов, а дружественному народу Египта - мира и процветания.

Примите, пожалуйста, Ваше Превосходительство, заверения в моем глубоком уважении”.