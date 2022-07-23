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Президент Армении направил поздравительное послание президенту Италии

Президент Армении направил поздравительное послание президенту Италии

Президент Армении Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание президенту Италии Серджио Маттарелле по случаю дня рождения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:

«Сердечно поздравляю Вас и направляю наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Армения придает важность основанным на общих цивилизационных ценностях дружественным отношениям с Италией.

Уверен, что сложившееся между нашими странами эффективное сотрудничество будет еще больше укрепляться и расширяться как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов и всего самого наилучшего».


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