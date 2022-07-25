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Правительство выделило 10,8 млн драмов на организацию Всеармянской арменоведческой олимпиады

Правительство выделило 10,8 млн драмов на организацию Всеармянской арменоведческой олимпиады

По решению правительства РА на проведение Всеармянской арменоведческой олимпиады выделено 10,8 млн. драмов. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и информации Министерства ОНКС.

В олимпиаде, которая пройдет в первой половине августа, примут участие около 90 учащихся из Армении, Арцаха и Диаспоры.

Всеармянские арменоведческие олимпиады - это мероприятия, организуемые с 2003 года, раз в два года в рамках государственных программ. Целью олимпиад является поощрение знания армянского языка, литературы, истории и культуры среди армянских детей, проживающих за рубежом, оказание помощи в вопросе ознакомления с Арменией и установления прочной связи со своей родиной, а также знакомства со сверстниками, проживающими в разных странах.

В 2003 году министерство впервые организовало Всеармянскую олимпиаду по армянскому языку и литературе, в которой приняли участие всего 29 учащихся из диаспоры 4 стран и РА. В 2005 году в олимпиаде приняли участие 105 учащихся из 7 стран. В том же году в рамках мероприятия был проведен конкурс арменоведческих знаний, общее число участников которого достигло 150 человек. С 2015 года мероприятие получило название «Всеармянская арменоведческая олимпиада».

В олимпиаде участвуют учащиеся армянских образовательных центров в возрасте с 14 до 18 лет, обладающие соответствующими знаниями. Одной из особенностей мероприятия является то, что возможность участия предоставляется молодым людям, не владеющим армянским языком, но обладающим достаточными знаниями об истории и культуре Армении. Это дает возможность сделать участниками мероприятия более широкие армянские круги, молодых людей, не владеющих армянским языком, имеющих относительно слабые связи с общиной, а также иностранцев, интересующихся Арменией. Олимпиада, как правило, длится 1 неделю, в течение которой помимо основных конкурсов проводится множество дополнительных конкурсов, например, конкурсы патриотической песни, декламации и т.д. Для участников организуются посещения достопримечательностей Армении, ознакомительные визиты, встречи с известными деятелями различных сфер, образовательные мероприятия (уроки танцев, уроки песни, уроки народного творчества и др.).
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