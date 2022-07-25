Показатель экономической активности Армении в первом полугодии вырос на 11,8%

Показатель экономической активности Армении в январе-июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 11,8%. Как сообщает «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные, опубликованные Статистическим комитетом РА.

Объем промышленной продукции в январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,8%.

Объем валовой внутренней продукции сельского хозяйства за первые 6 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 5,5%.

Объем строительства в январе-июне 2022 года увеличился на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост товарооборота за первые 6 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 10,7%.

Объем предоставленных услуг в Армении в январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 26,9%.

Индекс потребительских цен в январе-июне 2022 года вырос на 8,1% по сравнению с январем-июнем 2021 года, индекс цен промышленной продукции - на 7,8%. Объем производства электроэнергии в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 14,8%.

В объемах внешнеторгового оборота за первые 6 месяцев текущего года по сравнению с тем же временем прошлого года зафиксирован рост в 44%. При этом в январе-июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился на 36,3%, импорт - на 48,7%.

Курс драма к доллару США в январе-июне составил 468.24.