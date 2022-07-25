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COVID-19: В Армении преобладает штамм BA.5 омикрона

COVID-19: В Армении преобладает штамм BA.5 омикрона

Министерство здравоохранения Армении продолжает проводить молекулярно-генетические исследования образцов пациентов с положительным результатом ПЦР на коронавирусную болезнь.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, в результате исследований были обнаружены следующие штаммы: B 1.1.529 (начальный штамм омикрона), BA.2 (штамм стелс-омикрон), BA.4 и Б.5, которые преобладают как во всем мире, так и в Армении.

Принимая во внимание эпидемическую ситуацию, министерство здравоохранения Армении еще раз призывает продолжать соблюдать противоэпидемические правила и проводить вакцинацию, так как в связи с регулярно появляющимися новыми штаммами, в частности рамках штамма «омикрон», прививки, включая бустерные дозы, особенно важны.


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