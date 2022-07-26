Армения в 73-м Международном конгрессе по космонавтике будет участвовать единым павильоном

Министерство высокотехнологичной промышленности объявляет о начале приема заявок на участие в 73-м Международном конгрессе по космонавтике (73-rd International Astronautical Congress), который состоится с 18 по 22 сентября в столице Франции Париже.

Как передает «Арменпресс», в рамках конгресса будет открыта выставка под названием «Космос для всех» (Space for all).

Помимо организаций, осуществляющих деятельность в космической сфере, в выставке могут принять участие и те высокотехнологичные организации, которые способны расширить свою деятельность и в космической сфере.

Учитывая масштабность и формат мероприятия, министерство планирует принять участие на выставке единым павильоном, представив армянские разработки в области космических и высоких технологий.

Для участия в выставке необходимо заполнить заявку, перейдя по следующей ссылке.

Крайний срок подачи заявок - 5 августа.

Подробнее о выставке можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

Министерство высокотехнологичной промышленности покроет лишь расходы на аренду павильона, организацию показа экспонатов и обеспечение выхода на выставку.