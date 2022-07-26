Крупные налогоплательщики Армении: лидером за январь-июнь 2022 г. является Зангезурский медно-молибденовый комбинат

Комитет государственных доходов опубликовал информацию о налогах, уплаченных первыми 1 000 крупными налогоплательщиками в период с января по июнь 2022 года.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и связей с общественностью КГД, 1 000 крупных налогоплательщиков в 2022 году в государственный бюджет выплатили более 722 млрд 325 млн драмов. Сумма выплат в налоговый орган составила более 613 млрд 72 млн драмов, а сумма выплат в таможенный орган - более 109 млрд 253 млн драмов.

В первую десятку 1 000 крупных налогоплательщиков входят:

«Зангезурский медно-молибденовый комбинат» - более 104 млрд драмов

«Газпром Армения» - более 33 млрд драмов

«Гранд Тобако» - более 20 млрд драмов

«Интернейшнл Масис табак» - более 10,8 млрд драмов

«Техут» - более 8,9 млрд драмов

«МТС Армения» - более 8,2 млрд драмов

Агаракский медно-молибденовый комбинат-более 7,7 млрд. драмов

«Флеш» - более 7,6 млрд драмов

«Филип Моррис Армения» - более 7,5 млрд драмов

Институт горной металлургии - более 7,2 млрд драмов

Список 1 000 крупных налогоплательщиков доступен на официальном сайте КГД в разделе «Информационные списки налогоплательщиков»

Список опубликован на основании критериев, установленных решением правительства РА N928-н от 23.06.2022 г., в частности, в список не включены государственные и муниципальные управленческие учреждения РА.