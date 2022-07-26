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Логика Зангезурского коридора неприемлема: Армения отказывается обсуждать подобные вопросы: Эдуард Агаджанян

Логика Зангезурского коридора неприемлема: Армения отказывается обсуждать подобные вопросы: Эдуард Агаджанян

Армения изначально отказывалась и отказывается обсуждать вопрос Зангезурского коридора. Эта логика не приемлема. Как передает «Арменпресс», на пресс-конференции, состоявшейся в парламенте, это подтвердил председатель постоянной комиссии по международным отношениям Национального собрания РА Эдуард Агаджанян.

«Армения неоднократно заявляла, что логика Зангезурского коридора никоим образом не приемлема для Армении», - сказал Агаджанян.

Он напомнил, что когда за последней встречей премьер-министра Армении, президента Азербайджана и председателя Европейского Совета последовало заявление Алиева, в том числе и упоминание Зангезурского коридора, офис председателя Европейского Совета выступил с заявлением, что подобный вопрос не обсуждался.

«Эта практика не нова. Азербайджан всегда отличался этим. Это не особенно помогает или способствует конструктивным обсуждениям. Но, к сожалению, наши соседи отличаются подобным неадекватным несоблюдением договоренностей. Позиция Армении по этому вопросу не изменилась. Армения отказывается обсуждать этот вопрос, отказывалась с самого начала», - подчеркнул депутат.


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