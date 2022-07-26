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Посол США выразила готовность содействовать долгосрочным стратегическим реформам правительства Армении

Посол США выразила готовность содействовать долгосрочным стратегическим реформам правительства Армении

26 июля министр финансов РА Тигран Хачатрян принял делегацию во главе с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Армении госпожой Линн Трейси. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве финансов РА.

Приветствуя гостей, министр Хачатрян поблагодарил правительство США за содействие в реализации начатых в Армении реформ. Затем министр представил гостям приоритеты пятилетнего плана правительства и повестку фискальной политики Минфина.

Посол США Линн Трейси выразила министру готовность американской стороны продолжать оказывать содействие как краткосрочным программам, так и долгосрочным стратегическим реформам.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями о возможностях создания благоприятной инвестиционной среды в Армении и перспективах развития армяно-американского сотрудничества.


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