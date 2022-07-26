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Министр иностранных дел Армении обсудил с чешским коллегой вопросы региональной безопасности

Министр иностранных дел Армении обсудил с чешским коллегой вопросы региональной безопасности

Начался рабочий визит министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна в Чехию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МИД РА.

Министр Мирзоян провел приватную беседу с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским, после чего состоялась встреча в расширенном составе. Были обсуждены вопросы, касающиеся армяно-чешских отношений, отношений РА-ЕС и региональной безопасности.


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