Вице-спикер НС Армении и председатель Генассамблеи ООН обсудили вопросы региональной безопасности

Вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян 26 июля принял председателя Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллу Шахида и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостей, Р.Рубинян высоко оценил председательство Абдуллы Шахида на 76-й сессии Генассамблеи.

Заместитель председателя НС высоко оценил работу Ереванского офиса ООН по содействию текущим реформам в Армении, а также поблагодарил за вклад в развитие потенциала НС.

Р.Рубинян подчеркнул необходимость посещения Нагорного Карабаха представителями ЮНЕСКО и других структур ООН, особенно в контексте угрозы армянскому духовному и культурному наследию.

Обсуждены также другие вопросы региональной безопасности.