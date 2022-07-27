Время в Ереване: 11:07:36,   28 Июль 2022

«Пюник», творя историю, вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Пюник», творя историю, вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Чемпион первенства Армении по футболу ереванский «Пюник» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Как сообщает «Арменпресс» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Пюник» в гостях одержал победу над чемпионом Люксембурга «Дюделанжом» со счетом 4:1 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

В составе ереванской команды отличились Жуниньо, Лука Юричич (дубль) и Юсуф Отубанджо.

В третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов соперником «Пюника» будет чемпион Сербии «Црвена Звезда».
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]