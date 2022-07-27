Главное для РФ – не допускать «подковерных игр» на Южном Кавказе: МИД РФ

Россия выступает за превращение Южного Кавказа в зону мира и процветания и ни с кем не собирается конкурировать. Как сообщает Арменпресс, об этом на очередном брифинге сказал заместитель директора ДИП МИД России Иван Нечаев, коснувшись замечания журналиста о том, что в СМИ все чаще появляется информация о том, что Запад планирует вытеснить Россию в посредническом процессе урегулирования отношений между Баку и Ереваном.

«Россия выступает за превращение Южного Кавказа в зону мира и процветания. В своей работе на региональном направлении мы продвигаем исключительно созидательную повестку и ни с кем не собираемся конкурировать. У нас конструктивные цели.

Что касается нормализации отношений между Баку и Ереваном, то, как мы не раз отмечали, соответствующие усилия должны предприниматься на базе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. Мы не возражаем против подключения внерегиональных игроков, если они действуют в русле упомянутых договоренностей, способствуют их реализации.

Главное – не допускать дублирования и «подковерных игр» с целью кого-то ослабить, вставить «палки в колеса». К сожалению, с подобной практикой со стороны упомянутых «акторов» нам приходилось неоднократно сталкиваться», - сказал представитель МИД РФ.