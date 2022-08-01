Время в Ереване: 11:07:36,   3 Август 2022

Украина подтвердила свое участие в конкурсе песни «Детское Евровидение 2022», который пройдет в Армении

Украина подтвердила свое участие в конкурсе песни «Детское Евровидение 2022», который пройдет в Армении

Украина примет участие в Международном песенном конкурсе «Детское Евровидение 2022», который пройдет в декабре в Ереване.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Eurovoix.

Союз европейских вещателей и Общественное телевидение Армении ранее объявили, что после блестящей победы Малены на XX конкурсе песни, «Детское Евровидение 2022» пройдет 11 декабря в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.

Ереван во второй раз принимает «Детское Евровидение». Предыдущий конкурс в Ереване прошел после победы песни Владимира Арзуманяна «Мама» в 2011 году. Армения - одна из самых успешных стран в истории конкурса «Детское Евровидение», она участвовала в нем 14 раз и всегда занимала место в первой десятке.
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