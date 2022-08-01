В ядерной войне не может быть победителей: Путин

В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Как государство-участник ДНЯО и один из его депозитариев Россия последовательно следует букве и духу Договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений <...> Выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества", — отметил глава государства.

Обязательства Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) по нераспространению, разоружению и мирному использованию атома в полной мере отвечают интересам как ядерных, так и неядерных стран, заявил Владимир Путин.

"За более чем полвека своего существования Договор стал одним из ключевых элементов международной системы безопасности и стратегической стабильности. Предусматриваемые им обязательства в сферах нераспространения, разоружения и мирного использования атомной энергии в полной мере отвечают интересам как ядерных, так и неядерных стран", - отметил он в опубликованном на сайте Кремля приветствии участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.