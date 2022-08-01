Азербайджанские подразделения обратились к провокации, предприняв попытки перейти линию соприкосновения: МО Арцаха

На ряде участков северной и северо-западной приграничной зоны Республики Арцах 1 августа, начиная с 09:00, азербайджанские подразделения обратились к провокации, предприняв попытки перейти линию соприкосновения: попытки были пресечены силами Армии обороны.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе АО Арцаха, с армянской стороны потерь нет. Ситуация остается напряженной.

Подробная информация о случившемся была предоставлена командованию российских миротворческих сил.