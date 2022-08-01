Командование АО Арцаха совместно с командованием российских миротворческих сил предпринимает шаги по разрешению ситуации

По состоянию на 22:00 ситуация вдоль северной и северо-западной части передовой линии Республики Арцах относительно стабильная и продолжает находиться под полноценным контролем Армии обороны.

Как сообщили Арменпресс в Инфоштабе Арцаха, информация о потерях в живой силе и позиций у армянской стороны, распространяемая некоторыми пользователями в социальных сетях, не соответствует действительности, военнослужащие Армии обороны продолжают защищать вверенные им границы.

Командование Армии обороны совместно с командованием российских миротворческих сил предпринимает соответствующие шаги по разрешению ситуации.

“Вновь призываем наших соотечественников воздержаться от распространения непроверенной информации”, - говорится в сообщении Инфоштаба.