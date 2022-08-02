Время в Ереване: 11:07:36,   3 Август 2022

Центральный банк Армении ставку рефинансирования установил на 9,5%

Центральный банк Армении ставку рефинансирования установил на 9,5%

2 августа состоялось заседание Совета Центрального банка Республики Армения. Как сообщили «Арменпресс» в Центральном банке, на заседании было принято решение:

поднять ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта, установив ее на 9,5%,

процентную ставку ломбардного РЕПО установить на 11%,

процентную ставку на средства, привлекаемые Центральным банком Республики Армения из банков установить на 8%.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]