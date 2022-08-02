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Авиакомпания «FLYONE ARMENIA» начала совершать полеты в международный аэропорт Москвы «Домодедово»

Авиакомпания «FLYONE ARMENIA» начала совершать полеты в международный аэропорт Москвы «Домодедово»

Авиакомпания «FLYONE ARMENIA» со 2 августа начала совершать полеты по маршруту Ереван-Москва-Ереван.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в ЗАО «Армения. Международные аэропорты».

Отмечается, что полеты будут выполняться с периодичностью - пять рейсов в неделю, в каждый вторник, среду, четверг, субботу и в воскресенье, из международного аэропорта «Звартноц» в международный аэропорт «Домодедово».
Фото: Айка Манукяна

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