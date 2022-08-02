Объем вкладов физических лиц-нерезидентов в Армении увеличился на 70,4%. Об этом на пресс-конференции в ответ на вопрос Арменпресс сказал директор департамента макроэкономики Центрального банка Армении Армен Нурбекян.

«Вклады физических лиц-нерезидентов с февраля по 30 июня увеличились на 70,4%», - сказал Нурбекян.

Большая часть этого роста связана с вкладами до востребования. В количественном плане счета нерезидентов растут, но не такими темпами, как раньше.