Время в Ереване: 11:07:36,   6 Август 2022

Министерство обороны Армении опровергло очередную дезинформацию Министерства обороны Азербайджана

Министерство обороны Армении опровергло очередную дезинформацию Министерства обороны Азербайджана

Министерство обороны Республики Армения опровергло очередную дезинформацию, распространенную Министерством обороны Азербайджана, сообщив, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна, находится под полным контролем Вооруженных сил РА.

Как передает «Арменпресс», в Министерстве обороны Армении сообщили: «Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию, заявляя, что подразделения ВС РА в предыдущие несколько дней обстреливали азербайджанские позиции, расположенные в нескольких направлениях армяно-азербайджанской границы».

В ведомстве заверили, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна, находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]