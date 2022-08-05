Министерство обороны Армении опровергло очередную дезинформацию Министерства обороны Азербайджана

Министерство обороны Республики Армения опровергло очередную дезинформацию, распространенную Министерством обороны Азербайджана, сообщив, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна, находится под полным контролем Вооруженных сил РА.

Как передает «Арменпресс», в Министерстве обороны Армении сообщили: «Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию, заявляя, что подразделения ВС РА в предыдущие несколько дней обстреливали азербайджанские позиции, расположенные в нескольких направлениях армяно-азербайджанской границы».

В ведомстве заверили, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна, находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения.