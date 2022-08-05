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В Сочи проходит встреча Путина и Эрдогана: в повестке и вопрос Нагорного Карабаха

В Сочи проходит встреча Путина и Эрдогана: в повестке и вопрос Нагорного Карабаха

В Сочи началась встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в узком составе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в повестке дня встречи Путина и Эрдогана среди прочих вопросов стоит и вопрос Нагорного Карабаха.
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