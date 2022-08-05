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Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном

Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили сложившуюся в последние дни напряженную ситуацию в Нагорном Карабахе. Премьер-министр выразил обеспокоенность по поводу отступления Азербайджана от положений трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года, а также подтвердил позиции Республики Армения в отношении регионального мира и стабильности.

Госсекретарь Блинкен выразил обеспокоенность напряженностью и подчеркнул готовность к содействию стабилизации ситуации.


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