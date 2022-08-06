На отдельных участках линии соприкосновения Азербайджан применил стрелковое оружие. С армянской стороны потерь нет

Министерство обороны Республики Арцах сообщает, что в ночь с 5 на 6 августа и по состоянию на 09:00 утра, несмотря на определенную напряженность, оперативная обстановка на линии соприкосновения была относительно стабильная.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Республики Арцах, вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня на отдельных участках линии соприкосновения, применяя огнестрельное оружие разного калибра. Потерь с армянской стороны нет.

При посредничестве российского миротворческого контингента продолжаются работы по недопущению дальнейшей эскалации напряженности и стабилизации ситуации.