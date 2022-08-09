Китай изнутри: Терракотовая армия

Одной из визитных карточек Китая является Терракотовая армия, которая находится в нескольких километрах от Сианя, столицы провинции Шэньси.

Как сообщает «Арменпресс», Терракотовая армия - общепринятое название захоронения из более чем 8 000 полных терракотовых фигур китайских воинов и их лошадей.

Статуи были захоронены вместе с Ши Хуан Ди, первым императором династии Цинь. Согласно традиции, целью захоронения статуй было то, что они должны были придавать силу императору и удовлетворять его княжеские амбиции и в загробной жизни.

Захоронение фигур было обнаружено и превращено в музей в 1975 году. Всего в музее более 8 000 фигур, ни одна из которых не повторяет другую.

Фото: Варвары Айрапетян

В 1987 году на 11-й сессии ЮНЕСКО Терракотовая армия была включена в Список всемирного наследия как часть комплекса «Гробница первого императора династии Цинь».