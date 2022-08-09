Конгрессмен США осудила агрессию Азербайджана, направленную против народа Арцаха

Член Палаты представителей Конгресса США Линда Санчес распространила заявление, осуждающее агрессивные действия Азербайджана, направленные против народа Арцаха.

«Я обеспокоена сообщениями о том, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня и предпринял неспровоцированное нападение на народ Арцаха.

Я решительно осуждаю агрессию Азербайджана и присоединяюсь к призывам международного сообщества - немедленно прекратить военные действия в регионе», - как передает « Арменпресс » написала Линда Санчес на своей странице в Twitter.