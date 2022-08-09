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Конгрессмен США осудила агрессию Азербайджана, направленную против народа Арцаха

Конгрессмен США осудила агрессию Азербайджана, направленную против народа Арцаха

Член Палаты представителей Конгресса США Линда Санчес распространила заявление, осуждающее агрессивные действия Азербайджана, направленные против народа Арцаха.

«Я обеспокоена сообщениями о том, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня и предпринял неспровоцированное нападение на народ Арцаха.

Я решительно осуждаю агрессию Азербайджана и присоединяюсь к призывам международного сообщества - немедленно прекратить военные действия в регионе», - как передает «Арменпресс» написала Линда Санчес на своей странице в Twitter.
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