Конгрессмен США осудила агрессию Азербайджана, направленную против народа Арцаха
11:01, 9 Август 2022
Член Палаты представителей Конгресса США Линда Санчес распространила заявление, осуждающее агрессивные действия Азербайджана, направленные против народа Арцаха.
«Я обеспокоена сообщениями о том, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня и предпринял неспровоцированное нападение на народ Арцаха.Я решительно осуждаю агрессию Азербайджана и присоединяюсь к призывам международного сообщества - немедленно прекратить военные действия в регионе», - как передает «Арменпресс» написала Линда Санчес на своей странице в Twitter.
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