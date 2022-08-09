В Китае программу «Один пояс, один путь» считают площадкой повышения международного сотрудничества на новый уровень

По инициативе Коммунистической партии Китая, газеты «Жэньминь жибао» и руководства провинции Шэньси был проведен форум «Один пояс, один путь».

Как сообщает «Арменпресс», в рамках программы, инициированной Китайским международным центром медиакоммуникаций, в форуме участие приняли и журналисты.

В своем выступлении Хуан Куньмин, глава отдела публичных выступлений Коммунистической партии Китая и член Политбюро Коммунистической партии Китая, подчеркнул, что идея председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» повысила уровень сотрудничества Китая с другими странами.

«В условиях пандемии прогресс возможен только при сотрудничестве. Средства массовой информации играют важную роль в распространении информации и укреплении взаимного доверия. Те формы сотрудничества, которые формируются через представителей многих СМИ, незаменимы. Мы очень надеемся, что в рамках концепции «Один пояс, один путь» выйдем на новый уровень сотрудничества и взаимопонимания. Программа «Один пояс, один путь», предложенная председателем Си Цзиньпином, - это светлая идея, благодаря реализации которой может быть создан новый уровень глобального сотрудничества», - сказал он.

Глава отдела публичных выступлений Коммунистической партии Китая выразил надежду и на дальнейшее сотрудничество с иностранными журналистами.

«Журналисты могут помочь в вопросе создания справедливого общества. «Один пояс, один путь» - это новый путь цивилизации. Мы сможем прогрессировать лишь благодаря открытому и справедливому сотрудничеству», - сказал он.

Президент газеты «Жэньминь жибао» Ту Чжэнь подчеркнул, что идея «Один пояс, один путь» является прекрасной платформой для глобального сотрудничества.

«Вместе, рука об руку, мы сможем преодолеть проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Таким образом, мы сможем развивать взаимопонимание и доверие между разными народами. посредством форумов и других платформ мы вышли на новый уровень сотрудничества. Так мы все выиграем. Пусть «Один пояс, один путь» станет зеленой дорогой к миру и развитию», - сказал он.

Президент газеты подчеркнул, что в углублении сотрудничества между разными странами средства массовой информации продолжают играть большую роль.

Лю Гочжун, секретарь Коммунистической партии Китая провинции Шэньси, также подчеркнул роль СМИ в обеспечении сотрудничества между различными странами и общего прогресса. «Данный форум в рамках идеи «Один пояс, один путь» может расширить сотрудничество между рядом стран. В последнее время мы уделяем большое внимание налаживанию международных отношений. В этом вопросе мы надеемся и на представителей зарубежных СМИ», - сказал он.

Цянь Хуншань, член ЦК Коммунистической партии Китая, заместитель уполномоченного по внешним связям, заявил, что такие форумы играют особую роль в углублении сотрудничества и связей между странами. «Мы по-прежнему привержены идеям равенства и справедливости, которые играют важную роль в обеспечении развития и прогресса. «Один пояс, один путь» - это новая возможность перейти на новый этап развития и двигаться вперед. Большую роль во всем этом играют и представители СМИ», - подчеркнул он в своем выступлении.

Член Коммунистической партии Линь Хин, представитель Министерства науки и технологий Китая, подчеркнул, что цель форума - обмен информацией. В своем выступлении он подчеркнул важность реализации идеи «Один пояс, один путь», предложенной Си Цзиньпином.

Чжу Чжунминь, заместитель главного редактора информационного агентства Синьхуа, сравнил концепцию «Один пояс, один путь» с деревом, которое уже пустило корни и имеет большие перспективы роста. «Бремя, которое послужит основой для будущего сотрудничества, ложится и на плечи СМИ. Мы должны быть связующим звеном между народами, объединенными идеей «Один пояс, один путь», - сказал Чжу Чжунминь.

В работе форума участвовали представители России, Кореи, стран Латинской Америки, Африки, Сингапура, а также представители правительства Китая.

Форум проходит с 2014 года, он проводился 5 раз. В форуме приняли участие более 120 представителей из 40 стран мира.