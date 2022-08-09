ВС Азербайджана на некоторых участках вновь нарушили режим прекращения огня: Министерство обороны Арцаха

В ночь с 8 на 9 августа и по состоянию на 12:00 9 августа оперативная обстановка на линии соприкосновения, несмотря на сохраняющуюся напряженность, была относительно стабильной.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Республики Арцах.

«В некоторых районах подразделения Вооруженных сил Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, применив огнестрельное оружие разного калибра. Вместе с российским миротворческим контингентом предпринимаются шаги по дальнейшей стабилизации ситуации», - говорится в сообщении МО Арцаха.