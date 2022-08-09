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Левон Минасян освобожден с должности начальника Службы государственного протокола

Левон Минасян освобожден с должности начальника Службы государственного протокола

Решением премьер-министра Никола Пашиняна Левон Минасян освобожден с должности начальника Службы государственного протокола.

«Арменпресс» сообщает об этом со ссылкой на сайт: e-gov.am
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