Министр обороны РА и посол Беларуси обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности

9 августа 2022 года министр обороны Армении Сурен Папикян принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка.

Как сообщили «Арменпресс» в МО РА на встрече также присутствовали новоназначенный атташе по вопросам обороны посольства Республики Беларусь полковник Алексей Бабков, также завершивший миссию атташе посольства полковник Евгений Артёменко.

Министр обороны Республики Армения поздравил полковника Бабкова со вступлением на должность, пожелал ему успехов в его ответственной миссии и поблагодарил полковника Артёменко за его активную и эффективную военно-дипломатическую работу в Республике Армения.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности. Министр обороны РА проинформировал гостей о ситуации в регионе и представил последние события в приграничных районах Армении и в Арцахе.

Стороны также обсудили пути дальнейшего углубления армяно-белорусского сотрудничества в оборонной сфере и ход мероприятий, запланированных в многосторонних форматах.