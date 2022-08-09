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Канадский сенатор осудил агрессию Азербайджана

Канадский сенатор осудил агрессию Азербайджана

Канадский сенатор от Квебека Лео Гусакос осудил агрессию Азербайджана, призвав Канаду и международное сообщество строго осудить ее.

Как передает Арменпресс, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter. 

"Нападение Азербайджана на народ Арцаха – последнее нарушение соглашения о прекращении огня в ноябре 2020 года. Я обеспокоен возобновившейся агрессией Азербайджана и призываю Канаду и международное сообщество строго осудить ее", - написал он.


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