Канадский сенатор осудил агрессию Азербайджана

Канадский сенатор от Квебека Лео Гусакос осудил агрессию Азербайджана, призвав Канаду и международное сообщество строго осудить ее.

Как передает Арменпресс, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Нападение Азербайджана на народ Арцаха – последнее нарушение соглашения о прекращении огня в ноябре 2020 года. Я обеспокоен возобновившейся агрессией Азербайджана и призываю Канаду и международное сообщество строго осудить ее", - написал он.