В Японии утвердили новый состав правительства

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси сохранил свой пост в правительстве Фумио Кисиды после проведенных в среду перестановок. Новый список министров зачитал на специальной пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно, который также продолжит исполнять свои обязанности.

"Главой МИД остается Ёсимаса Хаяси", - сказал он. Свои портфели в правительстве также сохранили министр финансов Сюнъити Судзуки, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Тэцуо Сайто, а также министр по восстановлению экономики Дайсиро Ямагива, который по совместительству занимает недавно созданную должность ответственного за продвижение стартапов и возглавляет штаб по борьбе с распространением коронавируса.,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечал в беседе с ТАСС профессор Токийского университета и эксперт Токийского фонда Кадзуто Судзуки, внешняя политика Японии не должна измениться после перестановок в кабмине. Агентство Kyodo также отмечало, что решение оставить Хаяси на посту главы МИД связано в первую очередь с нестабильной обстановкой в мире и стремлением сохранить в этих условиях внешнеполитический аппарат.

Ясукадзу Хамада стал новым министром обороны Японии.

66-летний Хамада уже занимал пост главы оборонного ведомства в 2008-2009 годах в правительстве Таро Асо.

Новым министром экономики, торговли и промышленности назначен Ясутоси Нисимура, который в прошлом году был министром по восстановлению экономики и отвечал за меры по борьбе с коронавирусом.

"Министром экономики, торговли и промышленности, ответственным за сотрудничество с Россией в экономической сфере, ответственным за содействие "зеленой трансформации" (декарбонизации - прим. ТАСС) назначен Ясутоси Нисимура", - сказал он.