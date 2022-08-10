«Пюник» продолжит борьбу в плей-офф Лиги Европы

Ереванский «Пюник» сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Пюник» впервые за всю свою историю вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Он уступил чемпиону Сербии «Црвена Звезда» с результатом двух матчей (0:2, 0:5) и завершил свои выступления на самом престижном европейском футбольном турнире. «Пюник» сыграет в плей-офф Лиги Европы, где соперником сборной Армении будет чемпион Молдавии - клуб «Шериф» из Тирасполя.

«Шериф» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов со счетом в двух матчах (1:2, 1:2) уступил чемпиону Чехии, клубу «Виктория» из Пльзени.

Первый матч между «Пюником» и «Шерифом» состоится 18 августа в Ереване. Ответный матч состоится 25 августа в Молдове.