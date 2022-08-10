Сборная Армении по плаванию примет участие в чемпионате Европы по водным видам спорта, который пройдет в Риме с 11 по 21 августа. 9 августа команда выехала на чемпионат в составе 4-х пловцов. Как передает «Арменпресс», в мужских соревнованиях выступят Артур Барсегян (50, 100 м вольным стилем, 50, 100 м стилем баттерфляй) и Владимир Мамиконян (50, 100 м вольным стилем).

В женской борьбе Армению представят Варсеник Манучарян (50, 100 м стилем баттерфляй, 50 м вольным стилем, 50 м стилем брасс) и Ани Погосян (50, 100, 200 м вольным стилем). Армения выступит также в смешанном командном виде 4х100 м вольным стилем. Команда выступит под руководством Армана Вааняна.

До чемпионата Европы Артур Барсегян участвовал в соревнованиях по плаванию на Всемирных армейских играх в Санкт-Петербурге, в России, и завоевал золотую медаль. Барсегян занял первое место в заплыве на 100 м баттерфляем, преодолев дистанцию за 55,09 секунды.