В СБ Арцаха сообщили причину посещения В. Баласаняна с российскими миротворцами и представителями Азербайджана Бердзора

В Аппарате секретаря Совета безопасности Арцаха подтвердили, что секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян посетил Бердзор вместе с представителями российских миротворческих сил и азербайджанской стороны.

На сайте газеты «Аравот» была опубликована статья с заголовком «Виталий Баласанян посетил Бердзор с азербайджанскими официальными лицами и с командирами российских миротвирческих сил», в которой жительница Бердзора Сатик Асатрян сообщала, что Баласанян посетил Бердзор с азербайджанскими официальными лицами и с командирами российских миротворческих сил. Информацию подтвердил и глава Бердзора Нарек Алексанян.

Отвечая на письменный вопрос корреспондента информационного агентства «Арменпресс», соответствует ли приведенная информация действительности, и какова была цель визита, какие вопросы обсуждались, в Аппарате Совета безопасности Арцаха сообщили:

«Что касается визита секретаря Совета безопасности в город Бердзор, он обусловлен целью ознакомления с ходом строительства новой дороги, которая соединит Арцах с Арменией, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. Визит был совершен с представителями российских миротворческих сил, дислоцированных в Республике Арцах, и с представителями азербайджанской стороны».

На вопрос, были ли подобные посещения населенных пунктов Агавно и Неркин Сус, в Аппарате Совбеза ответили, что посещений населенных пунктов Агавно и Неркин Сус не было.

Корреспондент «Арменпресс» также задал вопрос, какие шаги предпринимаются для организации надлежащей и безопасной эвакуации жителей Агавно, Бердзора и Неркин Суса до 25 августа.

«Сообщаем вам, что по остальным вопросам вы можете обращаться в соответствующие уполномоченные органы Республики Арцах», - ответили в Аппарате Совета безопасности Арцаха.

Карен Хачатрян