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Армения входит в тройку самых популярных туристических направлений россиян

Армения входит в тройку самых популярных туристических направлений россиян

Армения входит в тройку самых популярных туристических направлений россиян в бархатный сезон. Как сообщает «Арменпресс», об этом сказано в сообщении аналитического центра туризма и туристической службы «Туту.ру». В нем отмечено, что бархатный сезон охватывает период с 1 сентября по 15 октября. Для россиян перелет в Армению обойдется в 11 242 рубля.

Турция и Узбекистан продолжают оставаться не менее популярными направлениями. Рейсы из России в эти страны обходятся соответственно в 24 480 и 12 408 рублей.
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