Посол Армении в Катаре с вице-спикером законодательного органа обсудил вопросы сотрудничества между двумя странами

Посол Республики Армения в Катаре Армен Саркисян 10 августа встретился с вице-спикером законодательного органа Катара - Меджлиса аш-Шура (Консультативный совет) г-жой Хамдой бинт Хасан бн Абдалрахман аль-Сулейти.

«Арменпресс» передает об этом со ссылкой на сообщение посольства РА в Кувейте.

На встрече обсуждался широкий круг вопросов, касающихся углубления и расширения межпарламентского сотрудничества между Арменией и Катаром, активизации контактов между группами дружбы, стимулирования взаимных визитов парламентских делегаций.