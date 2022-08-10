Согласно докладу организации «Репортеры без границ» о свободе прессы Армения - лидер в регионе
16:04, 10 Август 2022
Армения по уровню свободы прессы является лидером в регионе. Как сообщает «Арменпресс», организация «Репортеры без границ» (Reporters without borders) опубликовала доклад о свободе прессы за 2022 год, согласно которому Армения в этом году улучшила свой показатель сразу на 12 позиций, поднявшись с 63-го места за прошлый год до 51-го.
Таким образом, Армения занимает 51-е место, Грузия - 89-е, Турция - 149-е, Азербайджан - 154-е.
В докладе также отмечено, что, несмотря на плюралистическую среду, СМИ в Армении остаются поляризованными.На постсоветском пространстве Армения уступает только Молдове и странам Балтии.
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