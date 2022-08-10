Для повышения эффективности операций противовоздушной обороны были проведены командные учения

Для повышения практических навыков командиров зенитных, ракетных и ракетно-артиллерийских подразделений N-ской войсковой части были проведены учения по повышению эффективности операций противовоздушной обороны.

Как сообщили « Арменпресс » в Министерстве обороны РА, теоретические и практические занятия, проведенные в ходе трехдневных сборов, способствовали развитию у командного состава навыков управления подразделениями, усилению взаимодействия боевых расчетов при отражении авиаударов противника, а также совершенствованию навыков выполнения разведывательных и огневых задач.